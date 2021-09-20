МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Министерство торговли Соединенных Штатов собрало необходимые комментарии по вопросу обращения американских производителей удобрений, которые требуют лишить Россию статуса рыночной экономики, сообщает "Коммерсант".

После рассмотрения комментариев и проведения оценки Минторг США будет готов принять решение, которое либо отменит результаты оценки 2002 года, либо подтвердит правоту российской стороны.

Если позиция американских компаний (CF Industries Nitrogen, Terra Nitrogen, Terra International) в отношении России подтвердится, то в результате повышения США пошлин пострадают не только компании из России, производящие карбамидо-аммиачные удобрения, о которых изначально шла речь, но и все производители удобрений и металлурги.

В оценке на статус рыночной экономики Штаты применяют ко всем государствам одни и те же широкие критерии. В том числе:

гибкость валютного курса,



свобода доступа иностранных инвесторов,



контроль государства над средствами производства, собственностью, распределением ресурсов, ценообразованием,



возможность работников добиться повышения заработной платы путем переговоров с руководством,



другие сопутствующие факторы.

Напомним, что жалобу на Россию готовила юридическая компания WilmerHale, которая проводила исследование докладов Всемирного банка Doing Business. В документе определялся ключевой для российских властей международный рейтинг. После публикации результатов банк решил отказаться от докладов из-за многочисленных накруток и невозможностью избежать их.

В новом докладе компания WilmerHale отмечает, что в российской экономике доля государства растет, повышается протекционизм и ужесточается контроль над распределением ресурсов. Это, по мнению юристов, обратило эффект от реформ 2002 года.

Авторы документа также указывают на сближение экономик России и Белоруссии. Они приводят аргументы о повышении роли госкомпаний и контроле над финансовыми институтами, а последние факторы — говорится в документе — уже были определяющими для отказа предоставить статус рыночной экономики Китаю.