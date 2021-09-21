МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российская экономика несмотря на общую нестабильность в мировой восстановилась, вызванный пандемией спад полностью преодолен, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином во вторник. Мишустин рассказал о ходе подготовки бюджета на 2022-2024 годы

"Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили "в целом восстановилась" — сегодня можно уже сказать, что восстановилась", — сказал Путин.

"По итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен", — добавил президент.

Президент предложил расставить приоритеты при формировании бюджета с учетом ситуации в мировой экономике.

Он напомнил, что вопрос ранее обсуждался в широком составе с участием представителей партии "Единая Россия".

"Сегодня с учетом итогов той встречи, оценок ситуации в отечественной и глобальной экономики, предлагаю расставить приоритеты федерального бюджета. Принять ключевые решения в области бюджетной политики на предстоящую трехлетку", — сказал он на совещании по экономическим вопросам. Решетников прокомментировал восстановление российской экономики

Планку по обеспечению занятости не ниже уровня 2019 года в РФ преодолели в июле, сообщил глава государства.

"Подчеркну еще один важный результат, который был достигнут за последнее время. Был поставлен ориентир до конца года обеспечить занятость не ниже уровня 2019 года, и эту планку в целом преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 миллиона человек. В то же время эта задача решена еще не во всех регионах, остается высоким уровень безработицы также среди молодежи, людей с ограничениями здоровья",- сказал Путин на совещании с кабмином.

Также президент РФ сказал, что уже были даны поручения донастройки региональных программ поддержки занятости, разработки долгосрочной программы содействия занятости молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, включая поддержку предпринимательских инициатив, помощь в старте своего дела.

Кроме того, Путин подчеркнул, что деловое сообщество должно иметь мотивацию для увеличения инвестиций, создания новых рабочих мест и качественного роста экономики, а на каждом уровне власти должна быть закреплена чёткая ответственность со всем необходимым финансированием при исполнении бюджета.

"У делового сообщества должны быть возможности и мотивация для увеличения инвестиций, создания новых рабочих мест, качественного роста экономики, а на каждом уровне власти должна была бы быть закреплена чёткая ответственность со всем необходимым финансированием", — сказал президент на совещании с правительством. Минфин назвал параметры бюджета России на 2022-2024 годы

Путин отметил, что подходить к этому вопросу нужно "аккуратно и предельно ответственно, сохраняя общую макроэкономическую стабильность".

Президент поставил перед правительством задачу к концу 2021 года восстановить занятость до уровня 2019 года.

Для достижения национальных целей развития необходима слаженная совместная работа правительства, регионов, бизнеса и избранного парламента, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вновь подчеркну: для достижения национальных целей развития необходима слаженная совместная работа правительства, регионов, бизнеса и, конечно, вновь избранного парламента", — сказал он на совещании с правительством.

Все приоритеты обязательно должны быть отражены в законе о бюджете на ближайшие три года, заявил глава государства. Мишустин: средства в новый бюджет на индексацию маткапитала заложены

Среди таких вопросов, как заявил Путин, доступ к получению медицинской помощи, ликвидация свалок в черте города, отказ от третьих смен в школах, вложения в инфраструктуру, создание новых возможностей для регионов.

"Что хочу отметить: сейчас на посткризисном этапе нужно сформировать модель устойчивого экономического развития, сделать так, чтобы оно максимально широко охватывало отрасли и регионы России. Уверенная позитивная экономическая динамика нужна для создания новых хорошо оплачиваемых рабочих мест, для повышения доходов наших граждан, благополучия российских семей. И, конечно, рост экономики — это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития",- сказал Путин на совещании.