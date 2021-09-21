МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости к 2024 году обеспечить 100% доступность первичного звена здравоохранения и отказаться от третьих смен в школах. Путин заявил о восстановлении российской экономики после пандемии

"К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы", — заявил президент на совещании по экономическим вопросам. По его мнению, с помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться, наконец, от третьих смен в школах, создать комфортную среду для учеников и для педагогов.