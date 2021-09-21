МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2022 года ожидается на уровне 16,478 триллиона рублей, на конец 2023 года — 20,103 триллиона, а на конец 2024 года — 23,267 триллиона рублей, следует из пояснительной записки к проекту госбюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, которая есть в распоряжении РИА Новости. Минфин назвал параметры бюджета России на 2022-2024 годы

"В 2022 году планируется увеличение средств Фонда национального благосостояния с 13 888,9 миллиарда рублей до 16 478,0 миллиарда рублей, в том числе за счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2021 году", — говорится в документе.

"В 2023 и 2024 годах планируется увеличение средств Фонда национального благосостояния за счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022-2023 годах. В результате к концу 2024 года планируется увеличение средств Фонда национального благосостояния до 23 267,4 миллиарда рублей", — сказано в тексте.

Согласно документу, в 2022-2024 годах не предполагается использование средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета.

В 2022 году на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, рассчитывается направить средства в размере 3,2 миллиарда рублей.

На софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, предусматривается направить средства в 2023-2024 годах в размере 3,2 и 3,1 миллиарда рублей соответственно.