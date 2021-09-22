МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России вернется в диапазон 4-4,5% во втором полугодии следующего года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, такой уровень инфляции в стране ожидается по итогам 2022 года.

"К уровню 4-4,5% инфляция вернется во второй половине следующего года", — сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.