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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210922/834761257.html
Набиуллина назвала сроки снижения инфляции до 4%
Макроэкономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Годовая инфляция в России вернется в диапазон 4-4,5% во втором полугодии следующего года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Согласно официальному прогнозу ЦБ, такой уровень... ПРАЙМ, 22.09.2021
инфляция в рф, эльвира набиуллина, цб рф, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России вернется в диапазон 4-4,5% во втором полугодии следующего года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Согласно официальному прогнозу ЦБ, такой уровень инфляции в стране ожидается по итогам 2022 года.
"К уровню 4-4,5% инфляция вернется во второй половине следующего года", — сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.