МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития России выступило с предложением внести в закон "О несостоятельности (банкротстве)" изменения, дополнив документ статьей об особенностях оспаривания взаимосвязанных сделок в случае, если в них обнаружены признаки противоправных действий.

РБК отмечает, что сейчас закон не запрещает оспаривать такие сделки в суде, однако прямого указания на такую возможность нет, как и четких критериев незаконности сделок.

В пояснительной записке говорится, что поправки нужны для противодействия незаконным финансовым операциям.

В скором времени министерство экономического развития хочет опубликовать проект для общественного обсуждения, рассказал источник издания.

"Актуальность предложенных изменений объясняется тем, что сейчас в ряде случаев банкротству хозяйствующих субъектов предшествуют действия их руководителей и акционеров по выводу активов организации. Вывод средств прикрывают цепочкой взаимосвязанных сделок (в законодательстве используется термин "совокупность последовательных притворных и (или) мнимых сделок"). Каждой из таких сделок придается видимость наличия самостоятельной цели и гражданско-правового основания, но в действительности все они объединены единой противоправной целью, отмечается в пояснительной записке", — пишет РБК.