МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P повысило прогноз роста экономики России по итогам текущего года до 4% с ранее ожидаемых 3,7%, об этом говорится в аналитическом обзоре агентства. В Минэкономразвития назвали три условия для роста ВВП России на 3%

Прогноз роста ВВП РФ на 2022 год также повышен по сравнению с июньским прогнозом — до 2,6% с 2,5%. Прогнозы роста на 2023 и 2024 год сохранены на уровне 2%.

Агентство также прогнозирует инфляцию в России по итогам года на уровне в 6,1%, в 2022 году — 4,2%, а в 2023 и 2024 году — 4%. Что касается безработицы, то здесь S&P прогнозирует показатель на уровне в 4,9% в 2021 году, 4,7% в 2022 году и 4,6% в 2023-2024 годах.

"Страны EMEA вновь неожиданно продемонстрировали уверенный рост экономики во втором квартале благодаря более сильному, чем ожидалось, потреблению и экспорту. В результате мы пересмотрели наши прогнозы роста на 2021 год для Польши, России, Южной Африки и Турции", — говорится в сообщении агентства.

S&P также отметило, что Центральный банк РФ продолжил ужесточать политику в третьем квартале и, вероятно, ужесточит вновь, чтобы влиять на инфляционные ожидания. Агентство прогнозирует, что ключевая ставка ЦБ к концу года будет находиться на уровне в 7%, а в 2022 году она, согласно прогнозу, составит в среднем 6,5%. В 2023-2024 году агентство ожидает эту ставку на уровне 5,5%.

В рамках сентябрьского заседания Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,75% годовых. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключает, что ключевая ставка ЦБ РФ может оказаться и выше 7%.