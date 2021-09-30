Forbes: выручка 200 крупнейших частных компаний России за год уменьшилась на 1,1 триллиона рублей
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Совокупная выручка 200 крупнейших частных компаний России, по версии Forbes, за прошлый год уменьшилась на 1,1 триллиона рублей, сообщается на сайте журнала.
"Суммарно 200 крупнейших частных компаний заработали за год 43,4 триллиона рублей выручки, на 1,1 триллиона рублей меньше, чем годом ранее. В 2019 году они выросли на 12,19% при росте ВВП страны всего на 1,3%. На этот раз крупнейший частный бизнес тоже выглядит лучше российской экономики в целом — ВВП России по итогам года снизился на 3,1%", — говорится в сообщении.
Традиционно рейтинг возглавила нефтяная компания "Лукойл" с выручкой 5,64 триллиона рублей, на 28% меньшей, чем годом ранее, тогда как остальные компании в первой десятке в большей степени претерпели изменения. Например, торговые компании X5 Group и "Магнит" переместились на второе и третье места (годом ранее были на третьем и четвертом местах соответственно), а крупнейший в России продавец табачных изделий ГК "Мегаполис" увеличил выручку на 4,9% и поднялся с девятого места на шестое, сообщает журнал.
Также упала выручка у "Сургутнефтегаза", на 31,6%, и переместила его со второго места на пятое, у "Татнефти" — на 22,7% (с пятого на седьмое), у "Новатэка" она снизилась на 17,5% и переместила его с седьмого на восьмое. В основном это произошло из-за снижения цен и сокращения добычи. Выручка "Норникеля" увеличилась на 28,1% вместе с ростом цен на никель, благодаря чему компания заняла четвертое место. Evraz потерял в выручке 8,4% и занял девятое место. Замыкает десятку крупнейших, как и год назад, НЛМК, компания сократила выручку на 2,1%.
Отмечается, что больше всего в "пандемийный" год пострадали авиакомпании. В рейтинг десяти компаний, которые больше всех сократили выручку, вошли авиакомпании "Сибирь" (– 41,7%), "Уральские авиалинии" (-38,6%) и "Ютэйр" (-32,4%). Там же находятся четыре компании из нефтегазовой отрасли, такие как "Фортеинвест" (-41%), Новошахтинский завод нефтепродуктов (-40,9%), "Нефтиса" (-31,6%) и уже упомянутый "Сургутнефтегаз".
Всего с отрицательной динамикой прошлый отработали 78 компаний из 200 участников рейтинга (год назад было 55), а лучший показатель динамики у строителя подводных нефтегазовых трубопроводов, компании "Межрегионтрубопроводстрой", выручка которой выросла в 2020 году почти на 190% и достигла 49,2 миллиарда рублей, добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210930/834831527.html