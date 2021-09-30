МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Совокупная выручка 200 крупнейших частных компаний России, по версии Forbes, за прошлый год уменьшилась на 1,1 триллиона рублей, сообщается на сайте журнала. Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году

"Суммарно 200 крупнейших частных компаний заработали за год 43,4 триллиона рублей выручки, на 1,1 триллиона рублей меньше, чем годом ранее. В 2019 году они выросли на 12,19% при росте ВВП страны всего на 1,3%. На этот раз крупнейший частный бизнес тоже выглядит лучше российской экономики в целом — ВВП России по итогам года снизился на 3,1%", — говорится в сообщении.

Традиционно рейтинг возглавила нефтяная компания "Лукойл" с выручкой 5,64 триллиона рублей, на 28% меньшей, чем годом ранее, тогда как остальные компании в первой десятке в большей степени претерпели изменения. Например, торговые компании X5 Group и "Магнит" переместились на второе и третье места (годом ранее были на третьем и четвертом местах соответственно), а крупнейший в России продавец табачных изделий ГК "Мегаполис" увеличил выручку на 4,9% и поднялся с девятого места на шестое, сообщает журнал.

Также упала выручка у "Сургутнефтегаза", на 31,6%, и переместила его со второго места на пятое, у "Татнефти" — на 22,7% (с пятого на седьмое), у "Новатэка" она снизилась на 17,5% и переместила его с седьмого на восьмое. В основном это произошло из-за снижения цен и сокращения добычи. Выручка "Норникеля" увеличилась на 28,1% вместе с ростом цен на никель, благодаря чему компания заняла четвертое место. Evraz потерял в выручке 8,4% и занял девятое место. Замыкает десятку крупнейших, как и год назад, НЛМК, компания сократила выручку на 2,1%. Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

Отмечается, что больше всего в "пандемийный" год пострадали авиакомпании. В рейтинг десяти компаний, которые больше всех сократили выручку, вошли авиакомпании "Сибирь" (– 41,7%), "Уральские авиалинии" (-38,6%) и "Ютэйр" (-32,4%). Там же находятся четыре компании из нефтегазовой отрасли, такие как "Фортеинвест" (-41%), Новошахтинский завод нефтепродуктов (-40,9%), "Нефтиса" (-31,6%) и уже упомянутый "Сургутнефтегаз".

Всего с отрицательной динамикой прошлый отработали 78 компаний из 200 участников рейтинга (год назад было 55), а лучший показатель динамики у строителя подводных нефтегазовых трубопроводов, компании "Межрегионтрубопроводстрой", выручка которой выросла в 2020 году почти на 190% и достигла 49,2 миллиарда рублей, добавляется в сообщении.