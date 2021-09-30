МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Банк России снизил свою оценку профицита счета текущих операций платежного баланса за первое полугодие 2021 года, сообщается на сайте ЦБ. Банк России предупредил о меняющих деньги аферистах

"По данным Банка России, профицит счета текущих операций в январе-июне 2021 года составил 41,4 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с январем-июнем 2020 года на 16,3 миллиарда долларов", — говорится в сообщении. Ранее профицит счета текущих операций платежного баланса оценивался в 43,1 миллиарда долларов.

Регулятор уточняет, что динамика показателя определялась укреплением положительного сальдо торгового баланса на 17,7 миллиарда долларов, связанным как с существенным расширением вывоза неэнергетических товаров, так и со значительным ростом экспорта топливно-энергетических товаров вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры.

Кроме того, по уточненным данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ в первом полугодии составил 25,1 миллиарда долларов. Ранее ЦБ оценивал этот показатель в 28,2 миллиарда долларов.

ЦБ также оценил объем внешнего долга на 1 июля в 472,3 миллиарда долларов. С начала года долговые обязательства увеличились на 4,9 миллиарда долларов. Внешний долг ЦБ оценивал ранее в 471,4 миллиарда долларов.

"Чистая международная инвестиционная позиция Российской Федерации на 1 июля 2021 года составила 464,9 миллиарда долларов и уменьшилась за первое полугодие текущего года на 51,9 миллиарда долларов, или на 10%, в основном из-за роста иностранных обязательств экономики под влиянием положительной переоценки", — также говорится в сообщении.