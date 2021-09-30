МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Повышение НДПИ на металлы, уголь и сырье для производства удобрений, а также введение акциза на сталь принесут бюджету РФ дополнительные доходы в 179 миллиардов рублей в 2022 году, 173 миллиарда рублей в 2023 году и 170 миллиардов рублей в 2024 году, но повлекут выпадающие доходы бюджетов регионов в пределах 30 миллиардов рублей в год, говорится в документах, внесенных в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2022-2024 годы. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2022-2024 годы

Правительство, в частности, внесло в парламент проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающие повышение фискальной нагрузки на производителей металлов, угля и удобрений. Речь идет о повышении НДПИ на коксующийся уголь, железную руду и удобрения, а также о введении акциза на сталь.

Согласно опубликованным документам, принятие этих норм приведет к существенному увеличению доходов бюджетной системы РФ.

"Дополнительные доходы бюджетной системы в части НДПИ и видимого акциза на сталь жидкую в 2022 году составят порядка 179 миллиардов рублей, в 2023 году — 173 миллиарда рублей, в 2024 году — 170 миллиардов рублей. Указанное изменение налогообложения окажет косвенное влияние на доходы региональных бюджетов за счет снижения поступлений налога на прибыль организаций. По имеющейся оценке, снижение поступлений региональной части налога на прибыль организаций в 2022 году составит порядка 30 миллиардов рублей, в 2023-2024 годах — порядка 29 миллиардов рублей", — говорится в документах.

Для компенсации потерь регионов поправки предусматривают перераспределение между уровнями бюджетной системы части доходов, в частности — поступлений акцизов на алкоголь.