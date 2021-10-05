МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Макроэкономическая ситуация в России остается напряженной, есть риски стагфляции, говорится в прогнозе Saxo Bank на четвертый квартал 2021 года, который есть в распоряжении РИА Новости. Saxo Bank: Банк России подаст сигнал рынку, подняв ключевую ставку

Стагфляция — это ситуация, когда экономический спад или стагнация сопровождаются ростом цен. При этом, по последним данным Минэкономразвития, рост ВВП РФ в августе составил 3,7% в годовом выражении (замедлившись по сравнению с 4,9% в июле), за восемь месяцев экономика выросла на 4,7%. А инфляция в России на 27 сентября ускорилась до 7,26% в годовом выражении.

"Увеличение бюджетных расходов, направленных на поддержку беднейшей части населения, и инвестиции в инфраструктуру могут помочь переломить текущую ситуацию. Но это будет нелегко. Россия находится в опасной близости от некоторой формы стагфляции. Риск реален", — заявил глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Кроме того, он отметил, что в ближайшие месяцы, по оценкам Saxo Bank, внутренний спрос в России будет в меньшей степени способствовать восстановлению экономики. "Российская экономика еще не вышла из "темного леса". Макроэкономическая картина остается мрачной. На 30 сентября только 29,1% населения было полностью вакцинировано. Это намного меньше, чем в большинстве соседних стран", — добавил эксперт.

Дембик подчеркнул, что эксперты также допускают, что потребление в стране пострадает от более высокой инфляции. Кроме того, по его словам, число россиян, которые оптимистично оценивают экономическое положение страны, снизилось по сравнению с доковидным уровнем.

Пик инфляции в России впереди, в ближайшие месяцы показатель может оставаться вблизи 8%, а затем немного снизиться, говорится в прогнозе Saxo Bank. Saxo Bank раскритиковал переход к "зеленой экономике"

Инфляция в России на 27 сентября ускорилась до 7,26% в годовом выражении, говорилось в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

"Вполне вероятно, что экономические сбои, вызванные пандемией, будут сохраняться дольше, чем многие ожидают. Для России это будет означать, что пик инфляции, безусловно, впереди. По нашим прогнозам, в ближайшие месяцы инфляция может оставаться вблизи 8%, а затем немного снизиться", — сообщает глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Он отметил, что большая часть мира все еще борется с пандемией, а эффективность вакцин снижается через 4-5 месяцев.

"В конце сентября ИПЦ (индекс потребительских цен) в России подскочил до 7,3% в годовом исчислении — выше прогнозируемого ЦБ РФ диапазона 5,7%-6,2%. Рост цен носит масштабный характер. Выросла, а в некоторых случаях довольно резко, стоимость продуктов питания, одежды, бытовой техники и экскурсионных билетов. Это указывает на сохранение инфляционного давления", — добавил эксперт.

Дембик пояснил, что рост цен в России частично объясняется четырьмя факторами: возобновлением работы экономики, "узкими местами" в поставках и плохой логистикой, ростом цен на сырьевые товары и энергоресурсы, дополнительными социальными выплатами, принятыми правительством.

При этом, по его словам, факторы возобновления экономики и дополнительных социальных выплат являются циклическими, остальные — структурными. "Например, мы не думаем, что в ближайшее время "узкие места" исчезнут", — отметил эксперт.