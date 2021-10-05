МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Глава Минфина Антон Силуанов не исключает, что темпы роста экономики РФ по итогам 2021 могут превысить прогноз правительства.

Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам года в 4,2%.

"Не исключено, что мы еще по факту подведения итогов текущего года увидим более существенные темпы развития экономики", — сказал Силуанов, выступая во вторник в рамках парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

По словам министра, восстановление экономики РФ происходит более динамично по сравнению с другими странами, в целом мы выглядим очень хорошо.

"Восстановление отечественной экономики происходит по сравнению с другими странами более динамично. Это касается и экономики — в качестве показателя берем ВВП, и промпроизводства, и инвестиционной деятельности, и потребительского спроса, занятости — по всем этим позициям мы, если посмотреть на всю мировую экономику в целом, выглядим очень и очень хорошо", — сказал Силуанов, выступая во вторник в рамках парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

По его словам, экономика не просто восстановилась, но ее устойчивость усилилась.

Он отметил, что уровень деловой активности (за исключение нефтяного сектора, где действуют ограничения ОПЕК+) достиг допандемийных значений еще в конце прошлого года.