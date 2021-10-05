МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Объем госинвестиций из Фонда национального благосостония (ФНБ) в инфраструктуру в РФ за 2022-2024 годы станет рекордным за всю историю, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов не исключил рост экономики по итогам 2021 года выше прогноза

Выступая во вторник в рамках парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в Совете Федерации, Силуанов рассказал, что относительно благоприятная инфраструктура сложилась на мировых товарных рынках, в том числе на рынках энергоносителей. В течение ближайших трех лет, напомнил министр, ожидается превышение прогнозных цен на нефть над базовыми, что позволит пополнять ФНБ. По словам министра, в 2022 году ФНБ будет пополнен на 3,4 триллиона рублей, в 2023 году — на 2,7 триллиона рублей, в 2024 году — более чем на 2 триллиона рублей.

"Это дает нам говорить о создании дополнительных ресурсов в ФНБ на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов. На это у нас предусмотрен лимит — около 2,5 триллиона рублей, это большие средства. Это средства, которые за всю историю существования суверенных фондов России, не инвестировались. У нас за всю историю объем инвестиций в инфраструктурные проекты составлял около 1 триллиона рублей, а мы сейчас говорим о 2,5 триллиона рублей", — сказал Силуанов.

По его словам, список инфраструктурных проектов уже подготовлен и их финансирование будет осуществлено вне зависимости от ценовой конъюнктуры на рынке нефти.