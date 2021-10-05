МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Объем госинвестиций из Фонда национального благосостония (ФНБ) в инфраструктуру в РФ за 2022-2024 годы станет рекордным за всю историю, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Петербургский международный экономический форум. День второй. Силуанов

Силуанов не исключил рост экономики по итогам 2021 года выше прогноза

Выступая во вторник в рамках парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в Совете Федерации, Силуанов рассказал, что относительно благоприятная инфраструктура сложилась на мировых товарных рынках, в том числе на рынках энергоносителей. В течение ближайших трех лет, напомнил министр, ожидается превышение прогнозных цен на нефть над базовыми, что позволит пополнять ФНБ. По словам министра, в 2022 году ФНБ будет пополнен на 3,4 триллиона рублей, в 2023 году — на 2,7 триллиона рублей, в 2024 году — более чем на 2 триллиона рублей.

"Это дает нам говорить о создании дополнительных ресурсов в ФНБ на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов. На это у нас предусмотрен лимит — около 2,5 триллиона рублей, это большие средства. Это средства, которые за всю историю существования суверенных фондов России, не инвестировались. У нас за всю историю объем инвестиций в инфраструктурные проекты составлял около 1 триллиона рублей, а мы сейчас говорим о 2,5 триллиона рублей", — сказал Силуанов.

По его словам, список инфраструктурных проектов уже подготовлен и их финансирование будет осуществлено вне зависимости от ценовой конъюнктуры на рынке нефти.