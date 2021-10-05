МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко полагает, что инфляция в будущем году составит 4%.

"Инфляция, к которой наиболее чувствительны граждане с невысокими доходами, выросла и пока находится на высоких значениях. Но правительством РФ и Центробанком принимаются меры для её снижения", — сказала спикер во вторник в ходе слушаний по проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

По ее словам, "есть все основания рассчитывать, что в следующем году она вернётся на целевой уровень в 4%".