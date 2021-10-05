МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Бюджет России на треть состоит из доходов от нефтегазовой отрасли и в ближайшие 10-15 лет стоит постепенно отказываться от такой схемы, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Матвиенко спрогнозировала инфляцию в 2022 году

"Вообще, российская нефтяная отрасль живет примерно 60 лет, и у нас осталось лет 10-15, если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника, как важнейшего в формировании нашей бюджетной системы", — сказал Кудрин.

Он пояснил, что "по тем мировым прогнозам — пока все-таки это прогнозы, мы будем их проверять — к 2050 году использование углеводородных источников в мире снизится в два раза и для России это тоже вызов".

"Нам нравится, что правительство понимает, что с учетом перспектив энергоперехода и снижения углеводородных источников энергии в мире — прямого отказа от этого, нам тоже нужно быть осторожными, это наш тот самый источник, который на треть закрывает федеральный бюджет сейчас, он может снижаться", — добавил Кудрин.