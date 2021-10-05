МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении размера ставок сбора за пользование объектами водных биоресурсов за рядом исключений, следует из базы данных нижней палаты парламента.

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Пересмотр размера ставок сбора, которые не менялись более 16 лет, позволит существенно увеличить поступления в бюджеты всех уровней, пояснял ранее на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. Причем ставки, по его словам, будут увеличены только в отношении тех видов рыб и морепродуктов, которые в основном вывозят на экспорт, а на социально значимые, такие, как сельдь, сайра, ряпушка, карась и другие, останутся на прежнем уровне.

Кроме того, компании, которые инвестируют в развитие производства и увеличивают объёмы переработки рыбы и морепродуктов на предприятиях в России, смогут получить вычет и уплатить только 15% от суммы сбора за весь улов, если они занимаются рыбным промыслом в прибрежной зоне или перерабатывают улов на берегу или в море, а также ведут промысел на новых судах, построенных на российских верфях. А вот экспортёрам, которые предпочитают вывозить сырьё за границу, придётся платить сбор в полном объёме, подчеркивал Мишустин.

Законопроект устанавливает минимальное значение ставок сбора за пользование объектами водных биоресурсов в размере 150 рублей за тонну, за исключением водорослей, для которых ставка сбора составит 50 рублей за тонну. Для неценных и добываемых в большей степени для личного потребления видов рыб, обитающих в Балтийском и Каспийском рыбохозяйственных бассейнах (это ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, ерш, снеток, чехонь, красноперка, густера, линь, окунь, карась) предлагается сохранить действующую ставку сбора — 20 рублей за тонну.

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При этом ставка сборов для дальневосточной горбуши составит 7,9 тысячи рублей, креветки северной – 12 тысяч, креветки северной Берингова пролива – 3 тысячи, креветки гребенчатой — 21,3 тысячи рублей. Ставка сбора за вылов минтая увеличена до 4,3 тысячи рублей за тонну, нерки — до 30 тысяч. А значение новой ставки сбора на сельдь Азово-Черноморского бассейна приравнена к единой действующей ставке сбора за сельдь, добываемую в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах — 400 рублей за тонну.

Кроме того, в целях создания механизма индексации ставок законопроектом предлагается применять при их расчете коэффициент-дефлятор начиная с 2022 года, устанавливаемый в соответствии со статьей 11 Налогового кодекса. В отдельных случаях сохраняются нулевые ставки сбора.

Принятие закона, по оценке Минсельхоза, позволит увеличить до 21 миллиарда с 2,2 миллиарда рублей такие поступления в бюджетную систему РФ. "При этом налоговая нагрузка на предприятия отрасли возрастет с 7,8% до 13% (в 1,6 раза). Даже с учетом предлагаемых вычетов, по прогнозу Минсельхоза России, налоговые поступления в бюджетную систему РФ увеличатся в шесть раз", — отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.