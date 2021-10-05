МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении размера ставок сбора за пользование объектами водных биоресурсов за рядом исключений, следует из базы данных нижней палаты парламента. Правительство упорядочит оплату труда учителей школ

Пересмотр размера ставок сбора, которые не менялись более 16 лет, позволит существенно увеличить поступления в бюджеты всех уровней, пояснял ранее на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. Причем ставки, по его словам, будут увеличены только в отношении тех видов рыб и морепродуктов, которые в основном вывозят на экспорт, а на социально значимые, такие, как сельдь, сайра, ряпушка, карась и другие, останутся на прежнем уровне.

Кроме того, компании, которые инвестируют в развитие производства и увеличивают объёмы переработки рыбы и морепродуктов на предприятиях в России, смогут получить вычет и уплатить только 15% от суммы сбора за весь улов, если они занимаются рыбным промыслом в прибрежной зоне или перерабатывают улов на берегу или в море, а также ведут промысел на новых судах, построенных на российских верфях. А вот экспортёрам, которые предпочитают вывозить сырьё за границу, придётся платить сбор в полном объёме, подчеркивал Мишустин.

Законопроект устанавливает минимальное значение ставок сбора за пользование объектами водных биоресурсов в размере 150 рублей за тонну, за исключением водорослей, для которых ставка сбора составит 50 рублей за тонну. Для неценных и добываемых в большей степени для личного потребления видов рыб, обитающих в Балтийском и Каспийском рыбохозяйственных бассейнах (это ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, ерш, снеток, чехонь, красноперка, густера, линь, окунь, карась) предлагается сохранить действующую ставку сбора — 20 рублей за тонну. Правительство запретило промышленный вылов китов и дельфинов

При этом ставка сборов для дальневосточной горбуши составит 7,9 тысячи рублей, креветки северной – 12 тысяч, креветки северной Берингова пролива – 3 тысячи, креветки гребенчатой — 21,3 тысячи рублей. Ставка сбора за вылов минтая увеличена до 4,3 тысячи рублей за тонну, нерки — до 30 тысяч. А значение новой ставки сбора на сельдь Азово-Черноморского бассейна приравнена к единой действующей ставке сбора за сельдь, добываемую в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах — 400 рублей за тонну.

Кроме того, в целях создания механизма индексации ставок законопроектом предлагается применять при их расчете коэффициент-дефлятор начиная с 2022 года, устанавливаемый в соответствии со статьей 11 Налогового кодекса. В отдельных случаях сохраняются нулевые ставки сбора.

Принятие закона, по оценке Минсельхоза, позволит увеличить до 21 миллиарда с 2,2 миллиарда рублей такие поступления в бюджетную систему РФ. "При этом налоговая нагрузка на предприятия отрасли возрастет с 7,8% до 13% (в 1,6 раза). Даже с учетом предлагаемых вычетов, по прогнозу Минсельхоза России, налоговые поступления в бюджетную систему РФ увеличатся в шесть раз", — отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.