МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Прогноз инфляции в России по итогам 2021 года в 5,8% скорее оптимистический, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, указав, что опасно недооценивать этот показатель. Кудрин рассказал, когда Россия должна отказаться от нефтегазовых доходов

Внесенный в Госдуму уточненный прогноз социально-экономического развития страны на текущий год и трехлетний период по 2024 год предполагает в базовой версии, что инфляция в России к концу 2021 года составит 5,8%, в консервативной — может достичь 6%.

При этом министр экономического развития Максим Решетников в конце сентября признавал, что существуют риски превышения инфляцией базового прогноза.

"Инфляция ожидается 5,8% по официальному прогнозу, но уже к 1 октября она 5,2%. Поэтому это скорее оптимистический сценарий. Всегда, когда мы недооцениваем инфляцию, мы должны потом будем корректировать свои решения на доиндексацию социальных пособий, поддержки населения, и конечно, мы понимаем, что наши некоторые вклады тоже обесцениваются. Это важный показатель", — сказал Кудрин, выступая в рамках парламентских слушаний по проекту бюджета в Совете Федерации.