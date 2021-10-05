МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Прогноз инфляции в России по итогам 2021 года в 5,8% скорее оптимистический, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, указав, что опасно недооценивать этот показатель.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

Кудрин рассказал, когда Россия должна отказаться от нефтегазовых доходов

Внесенный в Госдуму уточненный прогноз социально-экономического развития страны на текущий год и трехлетний период по 2024 год предполагает в базовой версии, что инфляция в России к концу 2021 года составит 5,8%, в консервативной — может достичь 6%.

При этом министр экономического развития Максим Решетников в конце сентября признавал, что существуют риски превышения инфляцией базового прогноза.

"Инфляция ожидается 5,8% по официальному прогнозу, но уже к 1 октября она 5,2%. Поэтому это скорее оптимистический сценарий. Всегда, когда мы недооцениваем инфляцию, мы должны потом будем корректировать свои решения на доиндексацию социальных пособий, поддержки населения, и конечно, мы понимаем, что наши некоторые вклады тоже обесцениваются. Это важный показатель", — сказал Кудрин, выступая в рамках парламентских слушаний по проекту бюджета в Совете Федерации.