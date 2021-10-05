МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Риски ускорения инфляции в России существуют как из-за внутренних, так и из-за внешних факторов, уже в этом году она может достичь 8% в годовом выражении, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Сергей Ермолаев. Кудрин оценил официальный прогноз по инфляции

Экономисты Saxo Bank ранее во вторник заявили, что макроэкономическая ситуация в России остается напряженной из-за небольшой доли полностью вакцинированных от коронавируса россиян, а пик инфляции еще впереди — в ближайшие месяцы показатель может оставаться вблизи 8%. В результате становятся реальными риски стагфляции — ситуации, когда экономический спад или стагнация сопровождаются ростом цен. По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России на 27 сентября ускорилась до 7,26% в годовом выражении.

"До 8% инфляция может дойти достаточно быстро, уже в этом году", — заявил Ермолаев, добавив, что риск ее ускорения существует как со стороны спроса, так и стороны предложения. Спрос в экономике достаточно активен потому, что процентные ставки все еще довольно низки. Поэтому многие люди и компании считают выгодным брать кредиты и тратить, а не копить, пояснил эксперт.

"Со стороны предложения также существуют проблемы, но они порождаются для нас в том числе и высоким мировым спросом. Из-за того, что центральные банки ведущих стран проводят мягкую денежно-кредитную политику, жители этих стран предъявляют высокий спрос на товары со всего мира. И нашей стране приходится конкурировать по ценам за поставки всех этих товаров", — сказал Ермолаев. Он добавил, что вспышки короновируса в разных странах – особенно если это происходит в Юго-Восточной Азии – также вносят "немалую лепту в сокращение поставок". Матвиенко спрогнозировала инфляцию в 2022 году

Кроме того, эксперт указал, что риск стагфляции также существует, и прежде всего из-за очень сложной эпидемиологической ситуации в стране. Пока она стабилизируется – долгосрочно, а не на 2-3 месяца – будет существовать угроза сокращения производства во многих отраслях, отметил он.

"Плохо то, что пока не видно особого прогресса в показателях заболеваемости и смертности в сравнении с осенью прошлого года. А в сочетании с ростом цен стагнация это и есть стагфляция. Определенным признаком стагнации является продолжающееся уже третий месяц замедление промышленного производства", — заключил Ермолаев.