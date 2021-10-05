МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил, что рынок труда, по его оценке, уже восстановился в России после начала пандемии COVID-19.

"Вторая задача, которая тоже чрезвычайно важна, — это сохранение и восстановление после пандемии экономики. Один из важнейших показателей восстановления экономики — это рынок труда. И в целом, как мы говорим, он, можно считать, что в целом восстановился. Тем не менее есть вопрос, который и раньше вызывал у нас озабоченность определенную и сейчас тем более, — это молодежная занятость", — сказал Путин на совещании с членами правительства.