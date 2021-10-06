МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Банк России начнет обзор своей монетарной политики уже в четвертом квартале 2021 года, по результатам обзора к середине 2022 года регулятор примет решения об уточнении параметров денежно-кредитной политики, в том числе определит наиболее подходящий показатель для таргета по инфляции в стране, говорится в сообщении регулятора. ЦБ высказался по поводу инфляции и денежно-кредитной политики

"Банк России считает целесообразным провести всесторонний анализ условий проведения ДКП и ее результатов за прошедший период…. Банк России проведет цикл общественных обсуждений, в том числе при поддержке своих региональных подразделений. Встречи предполагается провести в четвертом квартале 2021 — первой половине 2022 года. Точные сроки и формат мероприятий будут определены позже, в том числе с учетом эпидемической обстановки", — сказано в сообщении.

Далее в течение второго квартала 2022 года Банк России опубликует аналитические записки и обзорный доклад, а к середине 2022 года примет решения об уточнении параметров ДКП по результатам исследований. Регулятор намерен проводить исследования по широкому спектру тем, одной из важнейших станет инфляционное таргетирование в России.

"В рамках Блока 1 Банк России планирует проанализировать, соответствует ли цель по инфляции "вблизи 4%" текущим условиям проведения ДКП в России; оценить, сложились ли в российской экономике предпосылки для снижения целевого ориентира по инфляции; определить наиболее подходящий показатель для таргетирования инфляции с учетом текущей структуры и состояния российской экономики: общий индекс потребительских цен, базовый ИПЦ и другие", — пояснил регулятор.