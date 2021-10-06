ТЕМПЫ ИНФЛЯЦИИ В РФ В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ СЛОЖИЛИСЬ ВЫШЕ ПРОГНОЗА ЦБ, ОН БУДЕТ УТОЧНЕН В ОКТЯБРЕ — ЗАМПРЕД ЦБ ЗАБОТКИН

ЦБ СЧИТАЕТ, ЧТО ИНФЛЯЦИЯ В РФ В III КВАРТАЛЕ ТРАДИЦИОННО ПОДВЕРЖЕНА "ЗАШУМЛЕНИЮ" — ЗАМПРЕД ЗАБОТКИН

ЦБ ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЙ ПРОГНОЗ О ТОМ, ЧТО ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В IV КВАРТАЛЕ НАЧНЕТ ЗАМЕДЛЯТЬСЯ — ЗАМПРЕД ЗАБОТКИН