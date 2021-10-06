2021-10-06T15:18:00+03:00
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2021
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Центробанк прогнозирует замедление договой инфляции
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ТЕМПЫ ИНФЛЯЦИИ В РФ В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ СЛОЖИЛИСЬ ВЫШЕ ПРОГНОЗА ЦБ, ОН БУДЕТ УТОЧНЕН В ОКТЯБРЕ — ЗАМПРЕД ЦБ ЗАБОТКИН ЦБ СЧИТАЕТ, ЧТО ИНФЛЯЦИЯ В РФ В III КВАРТАЛЕ ТРАДИЦИОННО... ПРАЙМ, 06.10.2021
макроэкономика, экономика, новости
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ЦБ СЧИТАЕТ, ЧТО ИНФЛЯЦИЯ В РФ В III КВАРТАЛЕ ТРАДИЦИОННО ПОДВЕРЖЕНА "ЗАШУМЛЕНИЮ" — ЗАМПРЕД ЗАБОТКИН
ЦБ ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЙ ПРОГНОЗ О ТОМ, ЧТО ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В IV КВАРТАЛЕ НАЧНЕТ ЗАМЕДЛЯТЬСЯ — ЗАМПРЕД ЗАБОТКИН