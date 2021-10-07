МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив для достижения национальных целей. Правительство предложило повысить сбор за вылов рыбы

"Подписано распоряжение об утверждении перечная стратегических инициатив социально-экономического развития. Летом на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам мы подробно обсудили их с президентом (РФ Владимиром Путиным — ред.). Все эти инициативы нужны для более эффективного достижения национальных целей, которые были определены главой государства на ближайшие десять лет", — сообщил Мишустин.

Всего в перечне 42 инициативы, которые делятся по шести ключевым направлениям: социальная сфера и здравоохранение, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок, государство для граждан.