Кабмин утвердил перечень инициатив для достижения национальных целей
Мишустин: Кабмин утвердил перечень инициатив для достижения национальных целей
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив для достижения национальных целей.
"Подписано распоряжение об утверждении перечная стратегических инициатив социально-экономического развития. Летом на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам мы подробно обсудили их с президентом (РФ Владимиром Путиным — ред.). Все эти инициативы нужны для более эффективного достижения национальных целей, которые были определены главой государства на ближайшие десять лет", — сообщил Мишустин.
Всего в перечне 42 инициативы, которые делятся по шести ключевым направлениям: социальная сфера и здравоохранение, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок, государство для граждан.