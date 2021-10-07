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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20211007/834902689.html
Пилотная программа по завозу мигрантов на стройки запускается в России
Макроэкономика
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Запускается пилотная программа по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В... ПРАЙМ, 07.10.2021
макроэкономика, экономика, новости, россия, узбекистан, мигранты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Запускается пилотная программа по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки России.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, изложены схемы ввоза 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана, привитых "Спутником Лайт" на территории своей страны.
В нем указывается, что участниками пилотного проекта, в частности, являются Минстрой, Минздрав, Минтруда, Минобранауки.