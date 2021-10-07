МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Запускается пилотная программа по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки России. Мигранты смогут отправлять переводы на родину в долг

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, изложены схемы ввоза 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана, привитых "Спутником Лайт" на территории своей страны.

В нем указывается, что участниками пилотного проекта, в частности, являются Минстрой, Минздрав, Минтруда, Минобранауки.