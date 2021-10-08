МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Ускорение непродовольственной инфляции в РФ обусловлено ослаблением курса рубля в начале текущего года, перебоями глобальных цепочек поставок продукции, удорожанием логистики и ростом цен на промышленные металлы, влияние этих факторов носит временный характер и ожидается снижение непродовольственной инфляции в 2022 году, сообщили журналистам в Минэкономразвития. Минэкономики назвало товары, которые к концу года подорожают больше всего

"В сентябре наблюдалось замедление роста цен в сегменте непродовольственных товаров (снижение с 0,8% до 0,6% в сентябре по отношению к августу). Минэкономразвития ожидает продолжения тенденции к снижению непродовольственной инфляции", — сообщили журналистам в министерстве.

В пресс-службе Минэкономразвития указали, что ускорение непродовольственной инфляции обусловлено ослаблением валютного курса (почти на 10% в апреле 2021 к июню 2020го) в начале года, а также общемировыми трендами – перебоями глобальных цепочек поставок продукции, ростом цен на транспортировку товаров и глобальной нехваткой комплектующих и компонентов, а также удорожанием промышленных металлов.

"Вместе с тем влияние данных факторов носит временный характер, обусловленный карантинными ограничениями в странах-поставщиках непродовольственных товаров в Россию, что нарушило баланс спроса и предложения на рынке", — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в ближайшие месяцы на монетарные компоненты инфляции, включая непродовольственные товары, будет все больше влиять цикл повышения ключевой ставки Банка России, начавшийся в апреле, с учетом отложенного характера воздействия денежно-кредитной политики, добавили в МЭР.

На 4 октября 2021 года рост цен на непродовольственные товары с начала года составил 6,41% (для сравнения: на 5 октября 2020 года показатель находился на уровне 3,48%).