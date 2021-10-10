КАРАКАС, 10 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Венесуэле в сентябре оказалась на самом низком с начала года уровне в 7,1%, однако за девять месяцев составила 531,2%, сообщается на сайте Центробанка страны. Финансист предупредил об опасном последствии борьбы с инфляцией

Согласно данным ЦБ, инфляция в стране снизилась в сентябре до 7,1% по сравнению с 19,8% в августе.

Центральный банк не публиковал данные по инфляции с мая.

В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов США до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%. Инфляция в 2020 году, по данным ЦБ, составила 2959,8%, минимальный размер месячной заработной платы составляет 10 миллионов боливаров или около 3,2 доллара США.