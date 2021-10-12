МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-августе вырос на 42,2% в годовом выражении и составил 173,546 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Торговый оборот Приморья и Белоруссии удвоился с начала года

В том числе экспорт из РФ в Евросоюз вырос на 51,7%, составив 112,171 миллиарда долларов. Импорт в Россию из ЕС увеличился на 27,6% — до 61,375 миллиарда долларов.

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ выросла до 35,7% с 34,4% годом ранее.

Оборот внешней торговли между Россией и США в январе-августе составил 23,365 миллиарда долларов, увеличившись на 48,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные ФТС.

В том числе экспорт из РФ в США составил 11,78 миллиарда долларов (рост на 70,8%), импорт в Россию из Штатов — 11,585 миллиарда (увеличение на 31,4%).

Доля США в общем обороте внешней торговли России за отчетный период выросла до 4,8% с 4,4% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-августе вырос на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 85,854 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из России в Китай вырос на 33,6% и составил 42,304 миллиарда долларов, импорт в РФ из Китая увеличился на 27,2%, до 43,55 миллиарда.

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 17,7% с 18,6% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и Ираном в январе-августе составил 2,409 миллиарда долларов, увеличившись на 63% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из России в Иран составил 1,752 миллиарда долларов (рост на 81,8%), импорт в Россию из Ирана — 657,2 миллиона долларов (увеличение на 27,7%).

Доля Ирана в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 0,5% с 0,4% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и Турцией в январе-августе составил 20,729 миллиарда долларов, увеличившись на 57,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В том числе экспорт из РФ в Турцию составил 16,548 миллиарда долларов (рост на 64%), импорт в Россию из Турции — 4,18 миллиарда (рост на 36,9%).

Доля Турции в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 4,3% с 3,7% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и Белоруссией в январе-августе вырос на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,902 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из РФ в Белоруссию составил 14,081 миллиарда долларов (рост на 45,8%), импорт в Россию из Белоруссии — 9,82 миллиарда (увеличение на 23,4%).

Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 4,9% с 5% в прошлом году.

Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-августе составил 7,225 миллиарда долларов, увеличившись на 11,6% в годовом выражении, следует из материалов ФТС.

В том числе экспорт из РФ на Украину составил 4,599 миллиарда долларов (рост на 13,2%), импорт в Россию с Украины — 2,626 миллиарда долларов (увеличение на 8,9%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 1,5% с 1,8% годом ранее.