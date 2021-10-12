МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%, основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. Белоусов дал прогноз по инфляции в России в 2021 году

"События, которые происходят на внешних и внутренних рынках продовольствия и товаров, привели нас к необходимости скорректировать оценку инфляции на конец года", — сказал Решетников на брифинге во вторник.

По его словам, основной вклад вносит продовольственная инфляция. Министр выделил два основных фактора – удорожание плодовоовощной продукции и ускорение роста цен на мясную продукцию.

"Учитывая эти факторы, скорректировали оценку инфляции на конец года на 1,6 п.п. вверх – до 7,4%. Около 90% (или 1,4 п.п.) отклонения объясняется продовольственными ценами (еще 0,2 п.п. приходится на непродовольственные товары)", — сказал Решетников.

Решетников также подчеркнул, что прогноз Минэкономразвития на 2022-2024 годы, в том числе по инфляции в 4% и другим бюджетообразующим параметрам, остается без изменений.

"Прогнозы на 2022-2024 годы — и по инфляции, и по другим бюджетообразующим параметрам — остаются без изменений. В 2022 году на конец года прогнозируем инфляцию 4% — возвращение к целевому уровню", — сказал Решетников.