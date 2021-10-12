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https://1prime.ru/macroeconomics/20211012/834943753.html
Решетников: оценка роста ВВП в 2021 году останется неизменной
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Текущий прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году в 4,2% остается неизменным, заявил на брифинге во вторник министр экономического развития Максим Решетников. Ранее на брифинге он... ПРАЙМ, 12.10.2021
макроэкономика, экономика, новости, максим решетников, ввп рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Текущий прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году в 4,2% остается неизменным, заявил на брифинге во вторник министр экономического развития Максим Решетников.
Ранее на брифинге он сообщил, что Минэкономразвития из-за аномального роста цен на продукты было вынуждено повысить прогноз по инфляции на 2021 год с 5,8% до 7,4%.
"Текущая оценка экономического роста 4,2%. Понятно, что тронув одно, все равно оценку всего года посмотрели. Параметры по росту ВВП остаются неизменными", — сказал Решетников.
Глава Минэкономразвития также отметил, что бюджетообразующие параметры прогноза на 2022-2024 годы остались неизменными, так же как и все тарифные решения, которые были заложены.