МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Текущий прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году в 4,2% остается неизменным, заявил на брифинге во вторник министр экономического развития Максим Решетников. Решетников предсказал рост ВВП от реализации стратегических инициатив

Ранее на брифинге он сообщил, что Минэкономразвития из-за аномального роста цен на продукты было вынуждено повысить прогноз по инфляции на 2021 год с 5,8% до 7,4%.

"Текущая оценка экономического роста 4,2%. Понятно, что тронув одно, все равно оценку всего года посмотрели. Параметры по росту ВВП остаются неизменными", — сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития также отметил, что бюджетообразующие параметры прогноза на 2022-2024 годы остались неизменными, так же как и все тарифные решения, которые были заложены.