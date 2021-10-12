МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Просроченная задолженность по выданным во втором квартале текущего года займам выросла в России до 11% от общего объема портфеля микрофинансовых организаций с 9% кварталом ранее, говорится в материалах ЦБ. Банк России обсуждает разделение активов за "зеленые" и "коричневые"

"Доля просроченной задолженности NPL90+ за прошедший квартал не изменилась. Вместе с тем выросли объемы просроченной задолженности по займам, выданным в отчетном квартале", — пишет регулятор. Так, во втором квартале текущего года доля "просрочки" по новым займам увеличилась до 11% с 9% кварталом ранее, при этом доля "плохих" долгов россиян перед микрофинансовыми организациями осталась на уровне 29%.

Такая динамика объясняется ростом портфеля микрозаймов благодаря продолжающемуся расширению потребительского спроса на фоне повышенных инфляционных ожиданий. В результате по итогам второго квартала текущего года объем активных микрозаймов вырос на 35% по сравнению с показателем годом ранее — до 287 миллиардов рублей.

Общий объем микрозаймов физлицам во втором квартале достиг максимального значения — 140 миллиардов рублей. При этом портфель займов россиянам вырос в годовом выражении на 34%, до 224 миллиардов рублей.

Основной вклад в рост портфеля продолжает вносить рост выдач онлайн-займов — их доля в сегменте "займов до зарплаты" выросла до 81% с 78%, а по более крупным займам — до 37% с 32%. В целом по сегменту физических лиц доля онлайн-займов составила 58%.