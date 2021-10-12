МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Инфляция по итогам текущего года будет выше июльского прогноза ЦБ в 5,7-6,2%, ожидания будут уточнены в октябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. В Кремле прокомментировали прогнозы по инфляции в России

Ранее во вторник глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что министерство повысило оценку по инфляции в РФ в 2021 году с 5,8% до 7,4%. По словам министра, 90% отклонения от предыдущего прогноза связано с продовольственной инфляцией.

"Банк России уточнит свой среднесрочный прогноз по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке 22 октября. Траектория роста цен за август и сентябрь, действительно, указывает на то, что по итогам 2021 года инфляция будет выше июльского прогнозного диапазона", — сообщили в ЦБ.

По данным Росстата, по итогам сентября инфляция в РФ ускорилась до 7,4% в годовом выражении с 6,68% месяцем ранее. Рост цен на продовольственные товары в России в сентябре составил 0,99% относительно августа текущего года. Таким образом, продовольственная инфляция в сентябре наблюдалась для этого месяца впервые с 2015 года. Ощутимый вклад в рост цен на продукты внесла плодоовощная продукция: ее стоимость за месяц повысилась на 1,84%. Согласно октябрьскому консенсусу РИА Новости, инфляция по итогам месяца составит 7,5%.

Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%, однако в последних документах регулятор убрал его, отмечая лишь, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале.