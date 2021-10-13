МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 14-15 октября в Вашингтоне встретится президентом Всемирного банка и управляющим директором Международной финансовой корпорации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь вице-премьера. Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году

"Алексей Оверчук возглавляет российскую делегацию на осенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. На 14-15 октября у него запланирован ряд рабочих встреч, включая встречи с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом и управляющим директором Международной финансовой корпорации Махтаром Диопом", — сообщил пресс-секретарь Оверчука Андрей Матвеев.

Отмечается, что запланированы встречи с представителями администрации США и американского бизнеса.