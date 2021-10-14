ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Россия выходит на внешний рынок займов не для того, чтобы за счет него выполнять программу заимствований, а с целью создания базы инвесторов, ориентиров для корпоративного сегмента и поддержания кривой доходности, сообщил замминистра финансов Тимур Максимов. Силуанов видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики

Минфин РФ в мае разместил два транша евробондов на 1,5 миллиарда евро: новые 15-летние бонды на 1 миллиард евро с доходностью в размере 2,65% и допвыпуск бумаг с погашением в ноябре 2027 года на 500 миллионов евро по цене 98,5% от номинала.

"В этом году заняли всего 1,5 миллиарда (евро — ред.), а программа позволяет 3 миллиарда занять. Наша долгосрочная стратегия исходит из того, что основной объем заимствований выполняется за счет внутреннего рынка. Для нас внешний рынок — это задача многовекторная, создание в том числе инвесторской базы для РФ, поддержание кривой доходности, создание ориентиров для корпоративного сегмента. Но точно мы никогда не думали, что сможем за счет внешнего рынка выполнять программу заимствований. Для нас это скорее факультативное, чем основное мероприятие", — сказал Максимов журналистам.

Минфин РФ на внутреннем рынке в 2021 году планирует занять 2,8 триллиона рублей в валовом выражении.