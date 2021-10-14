МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Поддержка семей с детьми останется приоритетом правительства РФ, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Мишустин принять дополнительные меры по стабилизации цен на продукты

На заседании правительства он сообщил, что власти выделят семьям с детьми от 3 до 7 лет более 28 миллиардов рублей. Кроме того, кабмин дополнительно выделит 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям.

"Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства", — сказал он на заседании кабмина.