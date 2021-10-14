МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 1 по 8 октября выросли на 0,6% и составили 615,4 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка. Доллар обновил минимум года

"Объем международных резервов по состоянию на 8 октября составил 615,4 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 3,5 миллиарда долларов, или на 0,6%, под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 3 сентября 2021 года — 620,8 миллиарда долларов.