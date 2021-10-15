МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в РФ впервые достигла 75%, на наличные приходится 25%, следует из слов первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой. Набиуллина назвала валюту, в которой хранит сбережения

"У нас сейчас уже 75% — это безналичные, только 25% — наличные", — сказала она, выступая на Евразийском женском форуме.

Согласно данным регулятора, доля безналичных платежей в розничном обороте в России стабильно растет уже несколько лет — по итогам прошлого года она составила 70,3%.