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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20211015/834966599.html
Доля безналичных платежей в России достигла 75%
Макроэкономика
Новости
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Доля безналичных платежей в РФ впервые достигла 75%, на наличные приходится 25%, следует из слов первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой. "У нас сейчас уже 75% — это... ПРАЙМ, 15.10.2021
макроэкономика, общество , экономика, новости, банк россии, безналичные платежи, наличные
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в РФ впервые достигла 75%, на наличные приходится 25%, следует из слов первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой.
"У нас сейчас уже 75% — это безналичные, только 25% — наличные", — сказала она, выступая на Евразийском женском форуме.
Согласно данным регулятора, доля безналичных платежей в розничном обороте в России стабильно растет уже несколько лет — по итогам прошлого года она составила 70,3%.