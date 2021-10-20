МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Заявленных правительством РФ мер поддержки бизнесу на фоне COVID пока хватит, но, в случае продления нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции, необходимо будет пропорционально срокам увеличивать и поддержку компаний, заявил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов. Белоусов оценил ущерб бизнесу из-за нерабочих дней на фоне COVID

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее в среду попросила президента РФ Владимира Путина ввести в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. При этом в некоторых регионах, где наиболее сложная ситуация с COVID, такие дни могут установить уже с 23 октября. Путин поддержал эти предложения.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента также сообщил, что правительство предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0) и выплатить гранты малому и среднему бизнесу в размере 1 МРОТ на одного сотрудника.

"Меры разумные, но нужно дождаться постановления правительства. Надеюсь, в нём удастся избежать "белых пятен" и мест, которые можно будет трактовать двояко", — сказал Титов. "Полагаю, что на этот период этих мер хватит, но, в случае продления локдауна, необходимо будет пропорционально срокам увеличивать и поддержку бизнеса". – заявил бизнес-омбудсмен.

Он призвал власти регионов подходить к реализации постановления разумно и честно, без имевшей ранее место "избирательности" в рамках отраслей. "Бизнес также прошу отнестись с пониманием и всей мерой ответственности", — подчеркнул Титов.

Он сообщил, что по данным экспертов, только потери общепита в период с января по июль при полном локдауне составляли по 4,7 миллиарда рублей в день, а при проходе с QR-кодами — 2,35 миллиарда рублей в день. "Будем мониторить ситуацию", — пообещал бизнес-омбудсмен.