МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. На планете усиливается социальное напряжение, вызванное концентрацией богатств в руках небольшой группы населения. Как пишет РБК, эта проблема остро стоит в США, Китае и России.

Тренды в России и мире глобального кризиса, вызванного пандемией, а также усиление внимания к проблемам неравенства, монетарного и социального, обсудили эксперты в ходе российско-французской конференции по социальным проблемам "Социально-экономическое неравенство и бедность в современном мире: измерения, динамика, перспективы в эпоху неопределенности" в НИУ ВШЭ.

Издание отмечает: в последние годы в мире усиливается экспансия богатства. Деньги концентрируются в руках узких групп.

Доходы — это честный заработок, например зарплата, а богатство в восприятии общества — незаслуженно полученное благосостояние. Общества со стабильными доходами от зарплат появились после Второй мировой войны, однако рыночная экономика распределила ресурсы в пользу сверхбогатого меньшинства.

В частности, в Китае среднестатистическому гражданину нужно работать 140 лет, чтобы иметь состояние 1% богатейшего китайца. Этот показатель вырос более чем в два раза за последние 20 лет.

Россия находится на уровне многих западных стран по индексу TWIR — здесь сверхбогатство можно "заработать" за 110 лет, наравне с такими странами, как Нидерланды, Франция, Австралия.

"Однако изучение России осложняется тем, что у исследователей мало данных о сверхбогатых гражданах. По его словам, обеспеченные американцы публично демонтируют свое финансовое положение, в то время как в России принято скрывать его масштабы", — пишет издание.