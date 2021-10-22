МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 20 октября составил 130 миллионов долларов против притока в 30 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Выручка Renault от участия в "АвтоВАЗе" за 9 месяцев выросла на 15,4%

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере 130 миллионов долларов против притоков в 30 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.