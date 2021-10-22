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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20211022/835012899.html
Путин: товарооборот между Россией и Израилем вырос на 50%
Макроэкономика
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Товарооборот между Россией и Израилем за первые семь месяцев этого года вырос на 50%, несмотря на пандемию, сообщил президент РФ Владимир Путин. "За первые семь месяцев текущего... ПРАЙМ, 22.10.2021
макроэкономика, экономика, мировая экономика, новости, россия, владимир путин, израиль, товарооборот
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СОЧИ, 22 окт — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Израилем за первые семь месяцев этого года вырос на 50%, несмотря на пандемию, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"За первые семь месяцев текущего года товарооборот вырос на 50%, несмотря на все пандемийные ограничения", — сказал он на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Путин отметил, что торгово-экономические связи по объемам пока являются скромными, но все-таки развиваются успешно.
"Это очень важная составляющая, есть интересные направления", — добавил Путин, пояснив, что речь идет о высокотехнологичных отраслях.