СОЧИ, 22 окт — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Израилем за первые семь месяцев этого года вырос на 50%, несмотря на пандемию, сообщил президент РФ Владимир Путин. Путин рассказал о росте товарооброта между Россией и США

"За первые семь месяцев текущего года товарооборот вырос на 50%, несмотря на все пандемийные ограничения", — сказал он на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Путин отметил, что торгово-экономические связи по объемам пока являются скромными, но все-таки развиваются успешно.

"Это очень важная составляющая, есть интересные направления", — добавил Путин, пояснив, что речь идет о высокотехнологичных отраслях.