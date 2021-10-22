МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров шестой раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков на фоне инфляции, разогнавшейся до максимума с февраля 2016 года, ожидали менее решительного шага от регулятора — в 0,5 процентного пункта.

"Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 75 б.п., до 7,5% годовых", — говорится в сообщении.

Банк России также сохранил сигнал по новым шагам неизменным: по-прежнему допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", — сказано в релизе. Таким образом, сигнал по денежно-кредитной политике сохранен.

Банк России после увеличения ставки в пятницу сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых — ждет ее средний уровень с 23 октября и до конца 2021 года в 7,5-7,7%, при этом в следующем году показатель ожидается в диапазоне 7,3-8,3%, следует из макропрогноза регулятора.

"С учетом того, что с 1 января по 24 октября 2021 года средняя ключевая ставка равна 5,3%, с 25 октября до конца 2021 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 7,5-7,7%", — сказано в прогнозе. В результате, по итогам текущего года среднегодовой уровень ставки составит 5,7-5,8%.

При этом ЦБ также повысил ожидания по средней ключевой ставке в 2022 году до 7,3-8,3% с 5-6%, в 2023 году — до 5,5-6,5% с 5,3-6,3%, в 2024 году сохранил прогноз на уровне 5-6%.

ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и разогнавшиеся инфляционные ожидания, и темпы роста цен. Весной регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, в апреле и июне — по 0,5 процентного пункта. В июле же ЦБ сделал самый "ястребиный" шаг с декабря 2014 года, повысив ставку сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых.

В сентябре же регулятор решил вернуться к традиционному шагу в 0,25 процентного пункта, повысив ставку до 6,75% годовых. В то же время Банк России ужесточил сигнал по новым шагам: допускает возможность дальнейших повышений ставки на ближайших заседаниях.

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