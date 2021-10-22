МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину в ближайшее время направить 47 миллиардов рублей на выплаты по нетрудоспобосности в связи с инфекционными заболеваниями.

"Сегодня направим свыше 47 миллиардов рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты. Прошу министерство финансов обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и как можно скорее перечислить Фонду социального страхования необходимые средства", — сказал он в ходе заседании правительства.