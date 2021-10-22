МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Инфляционное давление в РФ в начале октября не демонстрирует признаков ослабления, это потенциально опасная ситуация, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"В августе и особенно сентябре инфляция складывалась существенно выше прогноза. В первые недели октября инфляционное давление не демонстрирует признаков ослабления. Хотя сентябрьский сюрприз вызван, в основном, временными факторами мы расцениваем эту ситуацию, как потенциально опасную из-за её влияния на инфляционные ожидания", — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Совет директоров ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку шестой раз подряд, увеличив шаг до 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса в РФ растут, чем дольше они остаются повышенными, тем более жесткая политика ЦБ понадобится, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Инфляционные ожидания населения и бизнеса снова растут и вернулись к максимумам последних лет. Чем дольше инфляционные ожидания остаются на повышенных уровнях, тем более жесткая политика потребуется для возвращения инфляции к цели", — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Банк России на заседании в пятницу, 22 октября, повысил ключевую ставку шестой раз подряд, до 7,5% годовых.

Глава ЦБ напомнила, что прогноз регулятора по инфляции на текущий год по сравнению с июльским существенно повышен — до 7,4-7,9%; также повышен и прогнозный диапазон среднегодовой ключевой ставки на следующий год — на 1,3 процентного пункта по сравнению с июлем. "С учетом такой политики инфляция снизится до 4-4,5% в следующем году", — сказала Набиуллина.

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