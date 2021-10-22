МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. ЦБ оценивает динамику ВВП России в третьем квартале (без учета сельского хозяйства) как положительную, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, замедление темпов роста в третьем квартале свидетельствует, что восстановительная фаза в экономике завершена. На ВВП третьего квартала сказалось, в частности, снижение урожая, отметила Набиуллина.

"Без учета сельского хозяйства, по нашим оценкам, рост ВВП квартал к кварталу был положительным", — сказала она.

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