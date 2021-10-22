МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Банк России поддерживает идею о повышении порога ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ), сверх которого возможно инвестирование его средств, с нынешних 7% до 10% ВВП, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина оценила влияние новых антиковидных ограничений на экономику

"В принципе, решение в таком направлении мы поддерживаем, потому что считаем, что в условиях тех вызовов, которые ожидают российскую экономику — это и в целом развитие на финансовых рынках, и энергетический переход — конечно, хорошо бы быть уверенным в том, что подушка безопасности у нас достаточная", — сказала Набиуллина на брифинге в пятницу.

Президент России Владимир Путин в начале октября поручил правительству рассмотреть целесообразность поэтапного повышения порога ликвидной части ФНБ, сверх которого возможно инвестирование его средств, с нынешних 7% до 10% ВВП, но сделать исключение для перечня инфраструктурных проектов, который будет утвержден после 1 октября. Минфин РФ пояснял, что такая мера нужна для снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергетическим переходом.

Власти РФ сейчас формируют перечень инфраструктурных проектов, которые получат деньги из ФНБ. Министр финансов Антон Силуанов в сентябре говорил, что лимит финансирования проектов из ФНБ на 2021-2024 годы составляет 1,6 триллиона рублей, при этом сверх лимита планируется выделить 900 миллиардов рублей на проект в Усть-Луге.