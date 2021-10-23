МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Банк России на фоне резкого ускорения инфляции в стране в текущем году будет предпринимать все возможные шаги, чтобы снизить рост цен, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

Он отметил, что ускорению инфляции в 2021 году способствовало сразу несколько факторов. Это ухудшение сбора урожая, логистические проблемы с поставками, рост цен на сырье во всем мире.

Эксперт добавил, что регулятор ан этом фоне будет предпринимать все возможные шаги, чтобы сделать инфляцию более устойчивой, поэтому велика вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки в этом году.

"Центральный банк будет и в дальнейшем ужесточать свою денежно-кредитную политику, чтобы прийти к устойчивым показателям инфляции в следующем году в диапазоне 4-4,5%", — отметил собеседник агентства.

Он считает, что если не будет новых долгосрочных локдаунов из-за пандемии коронавируса и центральные банки во всем мире будут последовательно поднимать ключевые ставки, то инфляция вернется к целевым показателям на уровне 4-4,5%.