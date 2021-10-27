МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Инфляция в РФ пока складывается ближе к верхней границе прогноза Банка России на 2021 год в 7,4-7,9%, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Эксперт назвал ошибку в борьбе с инфляцией

"Мы видим повышенный рост цен сейчас и в продовольствии, и во внепродовольственных товарах. Наш базовый прогноз предполагает инфляцию на конец года 7,4-7,9%. Пока мы видим, что идем ближе к верхней границе этого прогноза", — сказал он журналистам.

"Прогноз на следующий год остается неизменным — 4-4,5%. Мы видим, что в первой половине следующего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер", — добавил Тремасов.