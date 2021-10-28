МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 15 по 22 октября выросли на 0,2% и составили 621,6 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ. Банк России против стимулирования вложений в иностранные фондовые рынки

Таким образом, за неделю с 15 по 22 октября международные резервы увеличились на 1,3 миллиарда долларов.

"Международные резервы по состоянию на 22 октября составили 621,6 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,3 миллиарда долларов, или на 0,2%, преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Предыдущего исторического максимума резервы достигли 3 сентября 2021 года — 620,8 миллиарда долларов.