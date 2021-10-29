МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Введение нерабочих дней в конце октября — начале ноября в России отрицательным образом отразилось на планах 18% граждан страны, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Каждый шестой россиянин будет искать подработку в нерабочие дни

Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября.

Исследование проводилось 22-27 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет 399 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.

"Введение нерабочих дней в октябре-ноябре испортило планы на длинные ноябрьские выходные 18% россиян…. Граждане чаще всего разочарованы перспективой потери в доходах и предвкушают авралы после выхода на работу", — говорится в сообщении.

В свою очередь 7% отметили положительное влияние нерабочих дней на личные планы: россияне чаще всего рассчитывают выспаться и уделить время общению с близкими. При этом 57% опрошенных заявили об отсутствии влияния длинных выходных на планы, 18% затруднились с ответом.

Авторы исследования отмечают, что до объявления 30 октября — 7 ноября нерабочими днями во всей РФ каждый девятый работающий россиянин планировал продлить ноябрьские праздники отпусками и отгулами.

"И хотя самым популярным видом досуга на эти дни был отдых в кругу семьи, 12% россиян планировали другие виды активностей, в том числе поездки за город, прогулки в парках, путешествия, участие в праздничных мероприятиях, посещение фитнес-клубов", — добавляется в сообщении.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса 28 октября сообщил, что в РФ зарегистрирован максимум новых случаев COVID-19 за сутки, он составил 40 096, всего за пандемию в стране 8 392 697 случаев заболевания. Также зафиксирован и максимум смертей с COVID за сутки — 1 159, рост в целом за пандемию до 235 057.