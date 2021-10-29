МОСКВА, 29 окт /ПРАЙМ/. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 27 октября составил 20 миллионов долларов против притока в 130 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере 20 миллионов долларов против притоков в 130 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.