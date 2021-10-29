Председатель Госдумы Володин напомнил о новых законах, вступающих в силу в ноябре
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. В ноябре в России вступят в силу несколько новых законодательных норм, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Производители алкоголя без добавления этилового спирта будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования с ноября. Реестр этих мощностей будет вести Росалкогольрегулирование.
Исключение составят производители пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.
"Хочу обратить внимание на поправки в сфере госрегулирования оборота этилового спирта. Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан", — отмечает Володин.
Еще один закон, вступающий в силу в ноябре: компании и индивидуальные предприниматели (ИП) будут обязаны будут передать данные о корпоративных номерах телефонов до 30 ноября. В противном случае эти сим-карты заблокируют 1 декабря.
Сотрудники с корпоративными номерами, в свою очередь, должны эту информацию подтвердить. Сделать это можно на Госуслугах.
Помимо этого усилится контроль за оборотом драгоценных металлов. Работающие в этой сфере компании смогут добровольно вносить в специальную систему данные о количестве полученных и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.
https://1prime.ru/macroeconomics/20211029/835071254.html